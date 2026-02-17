Süreç komisyonu yarın toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde toplanarak üzerinde aylardır çalışılan "Ortak Rapor"a son şeklini verecek.

Toplumsal barış ve demokratik standartların yükseltilmesi amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık edeceği bu kritik toplantı, 24 Aralık 2025’ten bu yana devam eden titiz rapor yazım sürecinin nihai aşaması olarak görülüyor.

SİYASİ YELPAZENİN ORTAK İMZASI

Komisyonun en dikkat çekici özelliği, iktidardan muhalefete kadar çok sesli bir yazım ekibi tarafından şekillendirilmiş olması. Türkiye’nin temel meselelerine dair çözüm önerilerini içeren ortak raporun mutfağında şu isimler yer alıyor:

AK Parti: Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül

CHP: Grup Başkanvekili Murat Emir

MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

DEM Parti: İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

Yeni Yol: Grup Başkanı Bülent Kaya

Farklı siyasi geleneklerden gelen bu isimlerin tek bir metin üzerinde uzlaşmaya varması, siyasi kulislerde "yeni bir toplumsal sözleşmenin ön hazırlığı" olarak yorumlanıyor.

20 TOPLANTIDAN "MİLLİ MUTABAKAT" METNİNE

24 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 20’nci toplantının ardından başlayan yazım süreci, yaklaşık iki aylık yoğun bir mesainin ürünü. Yarın yapılacak toplantıda, taslak metin üzerindeki son rötuşlar yapılacak ve raporun kamuoyuna açıklanma takvimi netleştirilecek.

Raporun Odak Noktaları:

Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için yasal reform önerileri.

Demokratikleşme standartlarının evrensel düzeye taşınması.

Kardeşlik hukukunu zedeleyen unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik adımlar.