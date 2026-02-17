Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor

Nepal'de Ulusal Meclis, Everest Dağı'na tırmanmak isteyenler için en az 7 bin metre yüksekliğinde bir dağ deneyimi şartı getiren yasa tasarısını onayladı.

Nepal Turizm Departmanı sözcüsü Himal Gautam, yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

Gautam, tasarının bu hafta Ulusal Meclis'ten geçtiğini ve şu anda kapalı olan Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in de imzasıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Tasarı ayrıca dağların temiz tutulması ve rehberlerin refahının desteklenmesi için yeni düzenlemeler de içeriyor.

Halihazırda dağcılardan alınan 4 bin dolarlık çöp depozitosu, tırmanış sonrası temizlik belgesi sunulunca iade ediliyor.

Her yıl 400'den fazla dağcı, Everest'in güney rotasından zirve denemesi için izin alıyor. Dağcıların zirveye ulaşmaya çalışması, deneyimsiz tırmanıcılar nedeniyle oluşan kuyruklar yüzünden kazalara yol açabiliyor.

Hükümet, organizasyonlarda güvenlik standartlarını düşürmekle eleştiriliyordu. Dağcılık sektöründeki reform yanlıları da deneyimsiz kişilerin Everest'e tırmanmasının yasaklanmasını savunuyordu.