NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, NATO’nun bu yıl düzenlediği en büyük tatbikat olan Steadfast Dart 2026 kapsamında, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarının bir NATO tatbikatında ilk kez kullanıldığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO'nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart 2026 sırasında TCG Anadolu gemisinde gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Tatlıoğlu, "Bu tatbikata NATO'dan 11 ülke katılmakta. Biz de Anadolu Türk Deniz Kuvveti olarak çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya, ilk milli ve yerli fırkateynimiz TCG İstanbul ve yarı ömür modernizasyonunu milli imkanlarla yapmış olduğumuz TCG Oruçreis fırkateynimizle katılıyoruz." dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, ayrıca amfibi deniz piyade taburu hem denizde hem karada gidebilen zırhlı amfibi hücum araçları, su altı taarruz ve su altı savunma komandoları, helikopterler, insansız deniz araçları ve üç adet Bayraktar TB3 SİHA ile de katılım sağlandığını aktardı.

Tatbikatta iki önemli husus bulunduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, "Birincisi Türk Deniz Kuvvetlerinin güç aktarım kabiliyetinin gösterilmesi." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, TCG Anadolu gemisiyle 8 bin kilometreden fazla mesafeye deniz piyadeleri ve amfibi gücünün nakledildiğini belirtti.

TB3'LER İLK KEZ NATO TATBİKATINDA KULLANILIYOR

Tatlıoğlu, "İkinci önemli konu da TB3'leri ilk defa bir NATO tatbikatında kullanıyoruz. Ayrıca TB3'leri ilk kez bir amfibi harekatta kullanıyoruz. Bu NATO için de yeni bir doktrin. NATO içinde İHA'ları kullanarak yaptığımız ilk amfibi harekat." diye konuştu.

Oramiral, şöyle devam etti:

Sadece Baltık Denizi'nde değil, dünyanın her yerinde deniz kuvveti olarak varız. Anadolu Türk Deniz Kuvveti Baltık Denizi'nde, Somali Türk Deniz Görev Kuvveti Hint Okyanusu'nda tatbikatlar icra ediyor. Gemilerimiz Basra Körfezi'nde, Lübnan'ın batısında, Libya'nın kuzeyinde görev icra ediyor. Ayrıca Adriatik Denizi'nde İtalyanlarla bugün itibariyle eğitimler icra ediyoruz.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak Türkiye'nin jeostratejik konumunun güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olunmasını gerektirdiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz." mesajını verdi.

