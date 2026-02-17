ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar! Çok sayıda savaş uçağı gönderildi

ABD Savunma Bakanlığının son 24 saatte Orta Doğuya 50'den fazla savaş uçağı gönderdiği bildirilirken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan nükleer silah peşinde olmadıklarını ancak barışçıl faaliyetleri sürdüreceklerini açıkladı.

Orta Doğuda askeri ve diplomatik hareketlilik artarken ABD'nin bölgeye yönelik hava gücü takviyesi ve İran'dan gelen nükleer mesajlar dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

ABD ORTA DOĞU'YA 50'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Orta Doğuya 50'den fazla savaş uçağı gönderdi. Bölgedeki askeri varlığını güçlendiren Washington yönetiminin bu hamlesi, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

BARIŞÇIL NÜKLEER SANAYİDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

ABDnin askeri sevkiyatı sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile yürüttüğü müzakerelere ve nükleer programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nükleer faaliyetlerin niteliğine dair net mesajlar veren Pezeşkiyan, "Nükleer silah peşinde değiliz ancak barışçıl nükleer sanayiiden de vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin nükleer alandaki kararlılığını dile getiren Pezeşkiyan, konuya "Barışçıl nükleer sanayi bizim hakkımızdır." sözleriyle işaret etti. İranın müzakere sürecindeki duruşunu özetleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer silah üretme amaçlarının olmadığını bir kez daha yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Anlaşma yapılmazsa sonuç ağır olur. Bence İran kötü müzakereci çünkü daha önceki seferde B-2'leri gönderip nükleer potansiyellerini yok etmek yerine bir anlaşmaya varabilirdik. Umarım daha makul olurlar." demişti.