Migros domatesi taneyle satıp 3 lira fiyat koyunca Özgür Demirtaş ters köşeye düştü

Migros marketleri pembe domatesleri tek tek satmaya başladı ortalık karıştı. Domatese 3 lira fiyat konunca Özgür Demirtaş sahneye çıktı. AK Partili vekil Alpay Özalan da karşılık verince domates savaşı çıktı.

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Migros marketleri pembe domatesleri tane olarak satmak için paketledi. Sosyal medyaya tane domatesler 3 liralık fiyatıyla düşünce ortalık karıştı. İlk olarak topa finans uzmanı Özgür Demirtaş girdi. Domatesleri 'törerle' bağdaştıran Özgür Demirtaş attığı twitlerle baltayı taşa vurdu. Nedim Şener, Migros'un açıklamasını paylaşınca onu 'cahillikle' itham etti. Vekil Alpay Özalan da olaya dahil olunca da ona 'enflasyonu düşürme dersi vermeyi' önerdi.

Sosyal medyadaki tane domates tartışmasını alevlendiren Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımı oldu:



Özgür Demirtaş'ın tane domatesleri 'terör'e bağlaması üzerine gazeteci Nedim Şener devreye girdi. Nedim Şener, Migros'un resmi hesabından yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada Migros söz konusu domateslerin özel pembe domates olduğunu ve hijyen amaçlı tane olarak paketlendiğini duyurdu. Özgür Demirtaş ise söz konusu hesabın sahte olduğunu iddia edip Nedim Şener'e "Nedim Bey siz gazeteciliği de böyle yapıyorsanız yandık' diye yazdı. Ancak yanılan Özgür Demirtaş oldu. Zira söz konusu açıklamanın yapıldığı hesap Migros'un mavi tıklı gerçek hesabı çıktı. Bunun üzerine Nedim Şener de 'sizi twitter trolü olarak izleyeceğim' deyip aşağıdaki paylaşımı yaptı:

Milletvekili Alpay Özalan ile kapıştı

Özgür Demirtaş hesap doğru çıkınca '"özür' dilemek yerine yanlışında ısrarcı oldu. Bu defa da onun 'Özgür Demirtaş gibi olmayın' paylaşımına bozuldu.

Alpay Özalan'a uzunca bir yanıt döşenen Özgür Demirtaş şunları yazdı:

Sayın Alpay bey:

Maalesef trollerin bir yanıltması olmuş sizi. Bu twitlerinizle bana: Nasıl Migros'un Resmi, Mavi Tıklı ve 350,000 takipçili hesabında MigrosHizmet yan hesabını (Verdiğiniz görselde kırmızı OK ile gösterilen) görmedin diyorsunuz Özgür Demirtaş gibi olmayın diye ekliyorsunuz. Haklısınız! Ben de o KIRMIZI okla yazılı MigrosHizmet yazısını görsem ve solda bana ait twiti görsem aynısını düşünürdüm. Ancak atladığınız bir nokta var. Ben soldaki twiti attığımda, sağdaki Kırmızı okla gösterilen link YOKtu!

*Ana konu hakkında da şunu söylemek isterim: Ben teker teker domateslerin satıldığını görünce ilk olarak aklıma her yapıcı eleştiride "ama batıda her şey taneyle" sözü geldi ve binlerce insan da onu düşünmüş olmalı ki benden önce yüzlerce hesap o resmi paylaştı. Daha sonra Migros 350,000 Takipçili ana hesabından değil, 8 Bin takipçili yan hesabından "biz onları hijyen için tek paketledik. Yanlış uygulama olmuş" dedi. Halbuki bence burada şirketin Özür dileyeceği bir şey yok. Gayet güzel uygulama, ayrıca herkes istediği kadar alabilir.

*Burada sorun Tek paketin hijyen veya bir başka nedenle Tek paket olması değil. Burada konu 1 (EVET 1) domatesin 3 lira olması. Kilosu yaklaşık 13 lira. Yani ben tek domates satılıyor argümanına, şirketin biz hijyen için yaptık yanıtının neden troller tarafından argümanmış gibi sunulduğunu anlamadım? Burada sizler gibi yöneticilerin, bizler gibi vatandaşların konuşması gereken şey 2 saat önce atılan twite 3 saat sonra konulan link üzerinden algı ile giydirilmesi değil, nasıl gıda enflasyonunu düşürürüz olmalı.

İsterseniz size enflasyonu düşürme için görüş veririm

*Ülke olarak önceliğimiz Enflasyonu düşürmek olmalı. Bakın 10 yıldır Merkez Bankamızın hedefi %5, Peki 10 yıldır bu hedefi kaç kez tutturmuşuz SIFIR... O yüzden bence öncelikli konumuz bu sorunu çözmek olmalı. Bu hem iktidar partisi, hem vatandaşlar, hem meclisteki diğer partilerin 1 numaralı konusu bu olmalı. Eğer bir vekil olarak, enflasyonu düşürme konusunda, benim uzman görüşümü almak isterseniz seve seve anlatırım. Ama sizden ricam yanıltıcı fotograflar üzerinden beni ve diğer kişileri yargılamamanızdır.