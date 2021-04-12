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Emekli amiraller davasında flaş gelişme

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Emekli amirallerin gece yarası bildirisiyle başlayan soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli amirallerden Ergun Mengi için tutuklama istenirken serbest kalan 13 amiral için de adli kontrol şartı istendi.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada emekli amirallerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Soruşturmada 104 emekli amiralden Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken savcılık, serbest bıraktığı 13 amiral için mahkemeden adli kontrol talep etti. 

Ayrıntılar geliyor...

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