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Bursa'da büyük terbiyesizlik! Suriye uyruklu kişi Türk bayrağını yere serip üzerine bastı gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da büyük terbiyesizlik! Suriye uyruklu kişi Türk bayrağını yere serip üzerine bastı gözaltına alındı

BURSA’da Suriye uyruklu H.S. (25), bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine H.S., gözaltına alındı.

Bursa'da büyük terbiyesizlik! Suriye uyruklu kişi Türk bayrağını yere serip üzerine bastı gözaltına alındı

Merkez Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı. Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi.

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Bursa'da büyük terbiyesizlik! Suriye uyruklu kişi Türk bayrağını yere serip üzerine bastı gözaltına alındı

Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

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Bursa'da büyük terbiyesizlik! Suriye uyruklu kişi Türk bayrağını yere serip üzerine bastı gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Bursa'da büyük terbiyesizlik! Suriye uyruklu kişi Türk bayrağını yere serip üzerine bastı gözaltına alındı

Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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