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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e telefon

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e telefon

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Oturduğu sitede elektrik akımına kapılan, duran kalbi, kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Zeyrek için tüm partilerden CHP'ye geçmiş olsun dilekleri geliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün öğlen saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi alan Bahçeli, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gün Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı.

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