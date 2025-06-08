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Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, bin 143 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı. 26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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