BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  EKONOMİ

Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, annelere sağlanan emzirme desteğine ilişkin bilgi verdi.

Sağladıkları desteklerle annelerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, evlatlarına daha güvenli gelecek inşa etmek için çalıştıklarını belirten Işıkhan, "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı." açıklamasında bulundu.

Annelere geçen yıl 416 bin 763 rapor için 357 milyon lira, bu yıl ise 126 bin 954 rapor için 153 milyon 621 bin lira ödeme yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da balık tutmaya giden genç hayatını kaybetti
Antalya'da balık tutmaya giden genç hayatını kaybetti
'CHP'li başkan çarpıldı' kavgası! Yeni Akit yazarından Ali Mahir Başarır'a puro yanıtı
'CHP'li başkan çarpıldı' kavgası! Yeni Akit yazarından Ali Mahir Başarır'a puro yanıtı
Ağrı'da kayıp kız çocuğunun bulunduğu yer şaşırttı
Ağrı'da kayıp kız çocuğunun bulunduğu yer şaşırttı
İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın üçüncü günü saldırdı: En az 11 ölü
İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın üçüncü günü saldırdı: En az 11 ölü
Bayram nedeniyle gittiği Konya'da öldürüldü
Bayram nedeniyle gittiği Konya'da öldürüldü
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı! 15 yaşındaki saldırgan gözaltında
Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in evinde inceleme sonuçları açıklandı
Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in evinde inceleme sonuçları açıklandı
Fenerbahçe Beko'da ayrılığı Nigel Hayes-Davis duyurdu
Fenerbahçe Beko'da ayrılığı Nigel Hayes-Davis duyurdu
Ergin Ataman'dan Olympiakos cephesine tepki
Ergin Ataman'dan Olympiakos cephesine tepki
Acvılar'da 6 katlı binada kısmı çökme meydana geldi
Acvılar'da 6 katlı binada kısmı çökme meydana geldi
Bayrampaşa'da kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bayrampaşa'da kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı