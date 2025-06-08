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Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaşarak, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi. Bağcılar Millet Bahçesi, 6,2’lik depremin ardından toplanma alanı olarak da vatandaştan tam not aldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında inşa edilen Bağcılar Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes oldu. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde,farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

Bakan Kurum: Bugün ne yapmalı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi.

Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu - Resim: 0

“BURASI NEFES ALMA LOKASYONU OLDU”

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, Bağcılar Millet Bahçesi ile ilgili şu bilgileri verdi: Bu alan daha önce konut alanı fonksiyonunda olmasına rağmen bölgenin ihtiyacına binaen millet bahçesi statüsüne alınmış. 60 bin metrekare alana sahip olup, 40 bin metrekaresi çim ve yeşil alandan oluşuyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası ciddi manada nefes alma lokasyonu oldu. İstanbul’un 3 yoğun ilçesinin kesişim noktasında bulunan bu alana vatandaşımızın ihtiyacı vardı.

Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu - Resim: 1

"DEPREM OLDUĞUNDA 'BURASI İYİ Kİ VAR' DEDİK”

İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sığınma alanı olarak bu millet bahçesine geldiklerini ifade eden ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Sude Ateş “Depremden sonra buraya gelince benden başka gelen bir sürü insan olduğunu gördüm ve ‘iyi ki var burası’ dedik. Spor alanları, yürüyüş alanları, oturma alanları var. Sosyalleşmek, piknik yapabilmek için çok mükemmel bir alan. Burada binalardan ziyade böyle bir parkın olması her açıdan süper” dedi. Mehmet Salih, “Yaşlılar, öğrenciler geliyor buraya. Bu kadar büyük bir alanın millet bahçesi olması çok iyi oldu” şeklinde konuştu. Azra Balcı “Genişliğiyle olsun içindeki imkanlarla olsun çok güzel. Türkiye’de genel olarak bu şekilde açık alanların yapılması, millet bahçelerinin yapılması halk için çok iyi” derken; üniversite sınavına hazırlanan Şevval Kaya ise, “Burası kafa dağıtmak için çok iyi oluyor. Burada kütüphane de var, arkadaşlarımızla gelip ders çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu - Resim: 2

292 MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANDI

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla “81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırılıyor. Bugüne kadar; Türkiye genelinde 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesini tamamlandı. 42.5 milyon metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapımı sürüyor. İstanbul’da ise 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini tamamlandı. 20 millet bahçesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu - Resim: 3

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