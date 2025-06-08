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Koceli'nde mavi bayraklı sahiller Kurban bayramında doldu taştı

Koceli'nde mavi bayraklı sahiller Kurban bayramında doldu taştı

Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilini fırsat olarak değerlendirenler sahillerde serinlemeye çalıştı.

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Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki mavi bayraklı sahilleri tercih etti.

Mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ile Kandıra'nın Kerpe, Cebeci ve Kefken plajları yoğun ilgi gördü.

Bayram tatili için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelenler, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'na akın etti.

Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen tatilciler, 190 metre uzunluğundaki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Cankurtaran ve ilk yardım hizmeti sunulan plajın tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Çocuklar, aileleriyle denizde oyunlar oynayıp yüzme yarışları yaptı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde balık tutup çay bahçelerinde zaman geçirdi.

Kentin Karadeniz'e 50 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra da mavi bayraklı plajlarının yanı sıra onlarca plaj ve koyu ile ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci ve Kefken plajlarıyla doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilcilerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

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