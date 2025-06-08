BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da balık tutmak için Aras Nehri'ne girmişti acı haber geldi

Erzurum'da balık tutmak için Aras Nehri'ne girmişti acı haber geldi

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir kişi, balık tutmak için girdiği Aras Nehri'nde boğuldu.

Abone ol

Kayabaşı Mahallesi mevkisinde balık tutmak için dün Aras Nehri'ne giren Serkan Akbaba (36), bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelerek arama başlatan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Sabah erken saatlerde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Akbaba'nın cansız bedeni, suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için önce Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Dron destekli arama çalışmalarında, su altı ve su üstü arama kurtarma, dalgıç, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibinden 47 personel ile 11 araç görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı
Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı: 26 ölü, 3 bin 590 yaralı
Gazze'deki patlamada İsrailli asker buharlaştı
Gazze'deki patlamada İsrailli asker buharlaştı
Bakan Yumaklı yeni uygulamayı duyurdu! ESK karantina sebebiyle pazarlara sevk edilemeyen sağlıklı kurbanlıkları da satın alacak
Bakan Yumaklı yeni uygulamayı duyurdu! ESK karantina sebebiyle pazarlara sevk edilemeyen sağlıklı kurbanlıkları da satın alacak
İsrailli yazardan Netanyahu ve ortaklarını kızdıracak sözler
İsrailli yazardan Netanyahu ve ortaklarını kızdıracak sözler
Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu
Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu
Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'dan CHP'ye tepki: Kabadayı repertuarı
Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'dan CHP'ye tepki: Kabadayı repertuarı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Bulgaristan'dan asırlardır süren gelenek! kazanda pişen etler...
Bulgaristan'dan asırlardır süren gelenek! kazanda pişen etler...
Trabzon'da selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın cesedi bulundu
Trabzon'da selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın cesedi bulundu
Kars'ta ambulans şarampole devrildi
Kars'ta ambulans şarampole devrildi
Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama
Antalya'da balık tutmaya giden genç hayatını kaybetti
Antalya'da balık tutmaya giden genç hayatını kaybetti