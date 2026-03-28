MHP lideri Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin açıklama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden istifa etmesine ilişkin konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Küskünlük yok' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Bahçeli, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Yönter'in istifasına ilişkin konuşan Bahçeli şunları kaydetti:

"Küskünlük yok"

Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı bir yapı değildir. İzzet Bey akademik çalışmaları için müsaade istedi. Küskünlük yok. Yönter'in partimize katkısı çoktur.

"MHP'de kırılma kırgınlık bize yabancıdır"

Hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken iş bölümünün sonucudur. MHP'de kırılma kırgınlık bize yabancıdır.