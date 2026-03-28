BIST 12.698
DOLAR 44,42
EURO 51,22
ALTIN 6.418,21
HABER /  SAĞLIK

Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi

Burun estetiği alanında önde gelen uzmanları bir araya getiren “NoseCraft: From Craft to Art” canlı cerrahi toplantısı, bu yıl üçüncü kez Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu bünyesinde gerçekleştirildi. Organizasyonda, katılımcılar en güncel rinoplasti tekniklerini yakından takip etme fırsatı buldu. Toplantı kapsamında primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon vakası olmak üzere üç canlı cerrahi de gerçekleştirildi.

Abone ol

Rinoplasti alanında uluslararası düzeyde dikkat çeken “NoseCraft: From Craft to Art” toplantısı, bu yıl da alanında uzman isimleri İstanbul’da buluşturdu. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu bünyesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, canlı cerrahi uygulamalarıyla modern teknikler katılımcılarla birebir paylaşıldı. Programa Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı da katılım sağladı.

ÜÇ FARKLI CANLI AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı kapsamında üç farklı rinoplasti ameliyatı canlı olarak gerçekleştirildi. Primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon rinoplasti operasyonları, konferans salonundan anlık olarak katılımcılara aktarıldı. Katılımcılar, ameliyat sürecini tüm detaylarıyla izleme ve teknikleri doğrudan öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca rinoplasti alanında öne çıkan seçkin hekimler de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Farklı vaka örnekleri üzerinden yapılan değerlendirmelerle, cerrahi teknikler ve hasta yönetimi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

“RİNOPLASTİ ZANAATTAN SANATA UZANAN BİR SÜREÇ”

NoseCraft toplantısının temel yaklaşımını anlatan Prof. Dr. Soylu, rinoplastinin yalnızca teknik bir ameliyat olmadığını, aynı zamanda estetik bakış açısı ve deneyim gerektiren çok katmanlı bir süreç olduğunu vurguladı. Burun estetiğinin hem mühendislik hem de heykeltıraşlık yönü bulunduğunu ifade eden Prof. Soylu, “Öncelikle yüzün ortasında yer alan ve hem nefes alma fonksiyonunu sağlayan hem de dış görünümü belirleyen sağlam bir yapı kuruyoruz. Bu yapı; dayanıklı, dengeli ve uzun yıllar formunu koruyabilecek şekilde planlanmalı. Ardından bu iskeleti kişinin yüzüne en uygun, doğal ve estetik görünüme kavuşturuyoruz. İşte bu da işin sanatsal tarafını oluşturuyor” dedi.

HER CERRAHIN KENDİNE ÖZGÜ BİR TEKNİĞİ VAR

Rinoplastinin ameliyat öncesi planlamadan ameliyat sürecine ve sonrasındaki hasta yönetimine kadar her aşamasıyla oldukça zor bir alan olduğuna dikkat çeken Prof. Soylu, “20 yılı aşkın deneyimi ve binlerce ameliyata rağmen hâlâ her vakada yeni şeyler öğreniyoruz. Bu tür uluslararası toplantıların en büyük katkısı farklı bakış açılarını görmek oluyor. Her cerrahın kendine özgü bir tekniği var. Ancak başkalarının yaklaşımını görmek, farklı çözüm yollarını keşfetmek mesleki gelişim açısından çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

CANLI CERRAHİLERLE RİNOPLASTİNİN GENİŞ YELPAZESİ GÖSTERİLİYOR

Toplantının içeriğine ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Soylu, “Organizasyonda canlı cerrahiler özellikle farklı hasta profillerini kapsayacak şekilde planlanıyor. Katılımcılar teorik bilginin ötesine geçerek ameliyat sürecini birebir izleme fırsatı buluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç farklı cerrahi vaka planladık. Primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon rinoplasti operasyonları yapacağız. Bu üç farklı ameliyatın rinoplastinin önemli bir bölümünü kapsıyor. Canlı cerrahiler katılımcılara gerçek zamanlı öğrenme imkânı sunuyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da baş infaz koruma memurunun şüpheli ölümü!
Kosova-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
Şanlıurfa'da sobadan zehirlenme: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
Sosyal medyada tanıştıkları kişilere kabusu yaşattılar! 15 şüpheli tutuklandı
Bir evde ele geçirildi! 1 metre uzunluğunda gören şaşırdı
