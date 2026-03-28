Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada karar çıktı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin hukuki süreç tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, kulenin belediye adına tescili talep edildi, ancak mahkeme, mevcut vakıf kayıtları, arşiv belgeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirme yaparak davanın reddine hükmetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebini reddettiği bildirildi.

Açıklamada, kule mülkiyetinin vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceği belirtilerek, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri, Galata Kulesi'nin 'Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı." ifadelerine yer verildi.

Süreç hakkında

Yapılan incelemelerde, kulenin Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yer aldığı ve 1900 tarihli tapu ile 12 Haziran 1943 tarihli kadastro kayıtlarında "Kule-i Zemin Vakfı" adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu vakfa ait bilgilerin yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı kalmadığı, temessük kayıtları başta olmak üzere çok sayıda arşiv belgesinde de açık şekilde yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu vakfın 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alındığı ve bu tarihten itibaren kulenin, mevzuat gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Galata Kulesi ve çevresi, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24 Aralık 2009 tarihli kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında ise kule, 13 Mayıs 2019'da 5100 yevmiye numarasıyla mazbut "Kule-i Zemin Vakfı" adına yeniden tescillendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, kulenin belediye adına tescili talep edildi. Ancak mahkeme, mevcut vakıf kayıtları, arşiv belgeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirme yaparak davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte Galata Kulesi'nin mazbut vakıf statüsünde olduğu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeye devam edeceği hukuken kesinlik kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından Bakan Şimşek ile ilgili ortaklık iddiasına yalanlama
Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi
Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi
Aydın'da baş infaz koruma memurunun şüpheli ölümü!
Aydın'da baş infaz koruma memurunun şüpheli ölümü!
Kosova-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
Kosova-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı
Şanlıurfa'da sobadan zehirlenme: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'da sobadan zehirlenme: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı
İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
Maliye vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi oyunculara tarihi ödeme!
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek
YSK'dan seçim kararı! 3 ilde 5 belediye başkanı seçilecek