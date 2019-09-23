MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin rutin kontrol için hastanede olduğunu, bilincinin açık, durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde şu açıklamayı yaptı: Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı.

Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır.İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır.