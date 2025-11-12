BIST 10.660
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C 130 tipi askeri kargo uçağının, Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğradığını belirtti.

Uçakta bulunan 20 kahraman askerin şehadetinin Türk milletine büyük bir acı yaşattığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkarılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."

