Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var

Fransa'da kayıplara karışan Türk kızı Ezel Kara, İtalya'da bulundu. Kara ailesi, kızlarının bulunması için sosyal medyayı kullanmıştı, iyi haberi de buradan duyurdu.

Fransa'nın Strasbourg şehrinde 4 Kasım tarihinde okula gitmek için evden çıkan Ezel Kara bir daha eve dönmedi. Ailesi sosyal medyada seferberlik çağrısı yaptı ve sosyal medya paylaşımının ne kadar çok kişiye ulaşırsa kızlarının o kadar çabuk bulanabileceğini belirtti.

15 yaşındaki Ezel Kara'nın kaybolmasının ardından Fransız ve İtalyan güvenlik birimlerinin koordineli çalıştı. Genç kız, İtalya'nın başkenti Roma'da bulundu ve polis tarafından korumaya alındı. Annesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızım bulundu, çok şükür!” ifadeleriyle sevincini dile getirdi.

Polis, olayla ilgili olarak kaçırma şüphesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Ezel’in babasının, kızını almak üzere Roma’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

