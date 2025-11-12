BIST 10.695
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulan sözler: "Hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam"

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında ilginç bir iddiada bulundu. Kütahyalı, İBB iddianamesinde "örgüt yöneticisi" olmakla suçlanan Murat Ongun için "Hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve İBB hakkındaki iddianame dün mahkemeye sunuldu. Aylardır konuşulan iddiaların yargıya taşınmasıyla gözler iddianamede yer alan isimlere çevrildi. Bu isimler arasında en çok konuşulanlardan biri, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen, eski İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun.

Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurucusu ve lideri olmak" ile suçlandığı iddianamede Murat Ongun "örgüt yöneticisi" olarak yer alıyor.

Geniş yankı uyandıran iddianame dün akşam televizyonlarda tartışılırken Lider TV'de canlı yayına katılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Murat Ongun hakkındaki sözleri çok konuşuldu.

Kütahyalı "Ben öngörümü koyuyorum" diyerek Ongun'un itirafçı olacağını ancak "hapisten cesedi çıkarsa" da şaşırmayacağını belirtti.

Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevinde asılı halde ölü bulunmasını anımsatan Kütahyalı'nın gündem olan ifadeleri şöyle:

“Mesela özellikle Murat Ongun ya itirafçı olacak, satacak ki istedi, Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam.

Mesela Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti.

Ben öngörümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar. "Aaa, Murat Ongun içeride kendini asmış." Şaşırmam. Ben olacak olanı söylüyorum.”

