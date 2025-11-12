BIST 10.675
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.605,50
HABER /  POLİTİKA

2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama

2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan İBB iddianamesiyle ilgili açıklamasını yaptı. Duruşmaların canlı yayın talebini yineleyen İmamoğlu, TBMM'yi göreve çağırdı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan İBB iddianamesi tamamlandı. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istendi.

3 bin 900 sayfalık iddianamede 143 suç eylemi olduğu kaydedildirken kamunun, 2014 yılından günümüze kadar, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar ve 95 adet taşınmaz oranında zarara uğratıldığı iddia edildi.

İddianamede örgüt lideri olarak tanımlanan İmamoğlu, ilk açıklamasını yaptı. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan açıklamasında, hazırlanan iddianameyi ve iktidarı çok sert sözlerle eleştirdi.

TBMM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler. 

Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun.

Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir.

Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan!

Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. 'Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?' kararı millet versin!

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!"
İlgili Haberler
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
ÖNCEKİ HABERLER
Son sözleri yürek yaktı! Şehit Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış...
Son sözleri yürek yaktı! Şehit Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış...
500 bin sosyal konut için gerçek başvuru adresi! Paranızı kaptırmayın
500 bin sosyal konut için gerçek başvuru adresi! Paranızı kaptırmayın
Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulan sözler: "Hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam"
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulan sözler: "Hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam"
Ünlü sporculardan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup: Derhal uzaklaştırın
Ünlü sporculardan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup: Derhal uzaklaştırın
Güneş Sistemi'ndeki yabancı gök cismi gizemini koruyor uzaylılar gönderdi iddiası
Güneş Sistemi'ndeki yabancı gök cismi gizemini koruyor uzaylılar gönderdi iddiası
Sındırgı'da 3-4 güne büyük deprem olabilir! Ölü faylar canlandı deprem uzmanı...
Sındırgı'da 3-4 güne büyük deprem olabilir! Ölü faylar canlandı deprem uzmanı...
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi
Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir
Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir
Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı
Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor