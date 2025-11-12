2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan İBB iddianamesiyle ilgili açıklamasını yaptı. Duruşmaların canlı yayın talebini yineleyen İmamoğlu, TBMM'yi göreve çağırdı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan İBB iddianamesi tamamlandı. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istendi.

3 bin 900 sayfalık iddianamede 143 suç eylemi olduğu kaydedildirken kamunun, 2014 yılından günümüze kadar, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar ve 95 adet taşınmaz oranında zarara uğratıldığı iddia edildi.

İddianamede örgüt lideri olarak tanımlanan İmamoğlu, ilk açıklamasını yaptı. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan açıklamasında, hazırlanan iddianameyi ve iktidarı çok sert sözlerle eleştirdi.

TBMM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.

Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun.

Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir.

Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan!

Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. 'Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?' kararı millet versin!