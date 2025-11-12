Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri

Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının nisan-eylül dönemini kapsayan ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 23,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29) etkisinden arındırılmış verilere göre, servis gelirleri 61,3 milyar lira, FAVÖK ise 27 milyar lira oldu.

Aynı dönemde mobil abone sayısı 25,5 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Faturalı abone sayısı 21,3 milyona yükseldi ve toplam bazın yüzde 83,5’ini oluşturdu. Şirketin sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon oldu.

Dijital müşteri sayısı ve veri kullanımı arttı

Vodafone Yanımda ve çevrim içi self servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyona ulaşırken, bu kanallar üzerindeki aylık toplam etkileşim sayısı 430 milyona çıktı. Aynı dönemde Vodafone müşterileri toplamda 2.721 petabayt mobil veri kullandı.

Şirket, son 5 yıldır sektörde en düşük müşteri kayıp oranına sahip operatör konumunu korurken, 2024'te başlattığı "Memnuniyet Merkezi" programıyla müşteri deneyiminde önemli bir iyileşme sağladı.

Mobil finansal hizmeti Vodafone Pay'in kullanıcı sayısı 9,6 milyona ulaşan Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon olurken, bu kullanıcıların aylık sohbet sayısı 24,3 milyona çıktı.

"Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,8 milyona ulaştı"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, her bir müşterinin en iyi deneyime ulaşması için dijital devrimin yolunu açma vizyonuyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Aksoy, mali yılın ilk yarısında servis gelirlerinin 64,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,8 milyona ulaştı. Müşterilerimizin bize duyduğu güvene dair en önemli ölçütümüz bizimle kalmaya devam etmeleri. Bu doğrultuda, son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde Türkiye'de en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduğumuz için mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'nun 5G yetkilendirme ihalesini Türkiye'nin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiren Aksoy, şunları kaydetti:

"İhalede ödediğimiz tutarla 2025'te Türkiye'ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."