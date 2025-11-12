500 bin sosyal konut için gerçek başvuru adresi! Paranızı kaptırmayın

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Kasım'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor. Dolandırıcıların kurduğu sahte web siteleri üzerinden başvuru yapmak isteyenler paralarını kaptırıyor. Başvuru için google üzerinden önünüze çıkan her siteye tıklamayın, adresin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yapmak isteyenleri dolandırıcılar internet üzerinden hazırladıkları sahte web siteleri ile dolandırıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı. Google'a reklam vererek sayfalarını aramada ilk sıraya çıkartan dolandırıcılar, bir çok kişiyi mağdur etti.

BAŞVURU GERÇEK ADRESİ

Dolandırıcılar sahte siteler üzerinden, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını sağlıyor. İnternetten yapacağınız başvuruları e-devlet üzerinden yapın. Gerçek başvuru adresi şöyle: https://www.turkiye.gov.tr/toplu-konut-idaresi-baskanligi-toki

7.500 TL DOLANDIRILDI

Samsun'da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi. Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti. Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak, "Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ'nin kendi internet adresinden yapsın" diyerek uyarıda bulundu.

BTK ENGELLEDİ

Bu yolla dolandırılan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi. Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi. BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.