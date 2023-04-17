Merkezi yönetim bütçesi Mart ayında 47,2 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, bu dönemde bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

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Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Mart ayında 42 milyar 34 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Mart ayında 2 milyar 148 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 334 milyar 44 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 45 milyar 75 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 288 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Mart ayında 334 milyar 44 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 224 milyar 939 milyon TL harcama yapılmıştır. Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 7,5 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 oranında artarak 288 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 7,4 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 286 milyar 821 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 198 milyar 590 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 79 milyar 521 milyon TL oldu.

2022 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 155 milyar 967 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 83,9 oranında artarak 286 milyar 821 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mart ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 6,1 iken 2023 yılında yüzde 7,5 oldu.

2023 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 oranında artarak 198 milyar 590 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,8 iken 2023 yılında yüzde 6,2 oldu.

Ocak-Mart dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2023 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 44,8 milyar TL, bütçe gelirleri 794,7 milyar TL ve bütçe açığı 250 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 944,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 149,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 30 milyar 809 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 250 milyar 25 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 115 milyar 648 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 149 milyar 367 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 1 trilyon 44 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 100 milyar 658 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 944 milyar 95 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,7 oranında artarak 1 trilyon 44 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,9 oranında artarak 944 milyar 95 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 794 milyar 728 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 631 milyar 36 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 134 milyar 121 milyon TL oldu.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 602 milyar 524 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 31,9 oranında artarak 794 milyar 728 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,6 oranında artarak 631 milyar 36 milyon TL oldu.