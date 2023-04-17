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Altınordu’nun gençleri çeyrek finale yükseldi

Altınordu’nun gençleri çeyrek finale yükseldi

Altınordu’nun U18/19 Takımı, U19 Elit Lig’i son 16 Turu'nda Sivasaspor’u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun U18/19 Takımı, U19 Elit Lig’i son 16 Turu'nda Sivasaspor’u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde oynanan maçta Altınordu’nun gençlerine turu getiren golleri Yusuf Talga ve Sami Satılmış kaydetti.

İzmir ekibinin gençleri, çarşamba günü Trabzonspor U19 Takımı ile çeyrek final maçına çıkacak. Altınordu U18/19 Takımı, Trabzonspor’u yenmesi halinde ise Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.
Altınordu U18/19 Takımı sporcularından Yusuf Talga, Atacan Büyükeke ve Umut Keseci, Sivasspor’u eledikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Bir rakibimizi devre dışı bıraktık. Çeyrek finalde Trabzonspor’u da eleyerek U19 Elit Lig’i Türkiye finallerine gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Altınordu U18/19 Takımı Teknik Sorumlusu Mesut Kır da oyuncularının ortaya koyduğu performanstan mutlu olduğunu vurgulayarak, “Sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Sivasspor maçını kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Bu galibiyet kulübümüze armağan olsun” diye konuştu.

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