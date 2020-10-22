Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Dolarda son durum faiz düşmezse ne olur?

Merkez Bankası'nın bugün faiz artırımına gideceği beklentisiyle dövizdeki düşüş bugün de sürüyor. Faiz artırımı gelmediği takdirde piyasanın büyük şok yaşayacağı ve döviz fiyatlarının fırlayacağı uyarası yapılıyor.

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Dolar/TL, piyasada Merkez Bankası'nın bugün toplanan Para Politikası Kurulu’nda faiz artışına karar verileceği beklentisiyle gerilemeye devam etti. 14 Ekim’de 7.9612 TL ile tarihi zirveye ulaşan dolar, iyimser beklentilerin etkisiyle geriledi. Bugün 7.8106 TL’den açılan dolar şu dakikalarda 7.8135 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro 9.24-9.25 TL aralığında dalgalanırken, sterlin ise 10.25 TL’den alıcı buluyor.

Piyasada faiz artışı fiyatlandı

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

Bankacılar 100-200 baz puan artışın piyasada fiyatlanmış olduğunu; bu bant dışındaki adımların yeni bir fiyatlama getirebileceğini belirtiyorlar.

'Faize dokunulmaması olur ki bu piyasaları şoke eder'

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü Para Politikası Kurulu'ndan en az 1.75 puanlık bir faiz artışı beklendiğini kaydettiği yazısında, "Bugünün en büyük sürprizi faize dokunulmaması olur ki bu piyasaları şoke eder. Çünkü faizin artırılmasını beklemeyen kimse yok. Başta piyasalar... Faizdeki artış beklentisinin etkisiyle dolar dün bir ara 7.82’ye, euro da 9.27’ye kadar geriledi. Hani olur ya bugün eski düşünceler baskın çıkar ve faiz sabit bırakılırsa, yandı gülüm keten helva; artık döviz bir anda nerelere fırlar, kimse bilemez..." yorumunu yaptı.