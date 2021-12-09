BIST 2.026
DOLAR 13,73
EURO 15,57
ALTIN 789,98
HABER /  SAĞLIK

Mehmet Ceyhan'dan aşılama yanlışı uyarısı: 4'üncü doz...

Mehmet Ceyhan'dan aşılama yanlışı uyarısı: 4'üncü doz...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde vurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, üçüncü dozu Sinovac olan kişilere 4. doz aşı gerektiğini söyledi.

Abone ol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamayla ilgili yapılan yanlışlar hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Üçüncü dozun #sinovac ‘ın #coronavac aşısı ile yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. İlk 2 doz aşılamaları seçilirken #biontech – Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, #coronavirus Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac'ın aşısını tercih etti.

* Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü.

* Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık.

* Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının #mrna aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük.

* Ve 3. doz aşılama başladı. 3. doz aşının mRNA aşısı olması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, bilim kurulu halkın tercihine bıraktı.

* Şimdi 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda da antikor erken düşüyor. Sinovac'ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virus dolaşımı düşükse 3. dozda kullanılabilir.

* Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda 3. doz için risklidir.

* Ayrıca coronavirus aşısının sonuçlarının bazı bilim kurulları tarafından etkinlik ve etkililik sonuçları yerine, “bir tık daha iyi” gibi benim bilmediğim, belki yeni gelişmiş bir bilimsel dille açıklanmasını da hayretle karşılıyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Burnham kimdir kaç yaşında nişanlısı Shaun Little kimdir?
Deniz Burnham kimdir kaç yaşında nişanlısı Shaun Little kimdir?
Bursa'da minibüs sürücüsü seyir halindeyken maç izledi
Bursa'da minibüs sürücüsü seyir halindeyken maç izledi
Mahmut Özer açıkladı Öğretmenlere PCR yerine hızlı antijen testi geliyor
Mahmut Özer açıkladı Öğretmenlere PCR yerine hızlı antijen testi geliyor
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5'i yerli 10 yeni film
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5'i yerli 10 yeni film
AGİ 2022 ne kadar olur zamlı ocak ayı AGİ 2022 tablosu
AGİ 2022 ne kadar olur zamlı ocak ayı AGİ 2022 tablosu
İngiltere'de 'utanç verici' şakalar istifa getirdi! Görüntüler basına sızdırılmıştı
İngiltere'de 'utanç verici' şakalar istifa getirdi! Görüntüler basına sızdırılmıştı
Şehit polisin katil zanlısı kafe denetiminde yakalandı! O anlar kamerada
Şehit polisin katil zanlısı kafe denetiminde yakalandı! O anlar kamerada
İYİ Parti ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışıyor 2 isim özellikle istenmiyor
İYİ Parti ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışıyor 2 isim özellikle istenmiyor
Arif Arslan eşi kimdir kaç çocuğu var? Arif Arslan çocukları kaç tane?
Arif Arslan eşi kimdir kaç çocuğu var? Arif Arslan çocukları kaç tane?
Ermenistan yine durmadı! Bir Azerbaycan askeri şehit
Ermenistan yine durmadı! Bir Azerbaycan askeri şehit