Deniz Burnham kimdir kaç yaşında nişanlısı Shaun Little kimdir?

NASA 2021 astronot adayları arasında yer alan Türk asıllı Deniz Burnham günün konusu oldu. Annemden ilham aldım diyen Deniz Burnham'ın annesi Şahver Burnham, babası Ed Burham ve nişanlısı Shaun Little merak konusu oldu. Peki aslen Adanalı olan ve ABD'de eğitim alan Deniz Burnham kimdir, kaç yaşında?

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NASA 2021 astronot adayları arasında yer alan Türk asıllı Deniz Burnham sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adana'da doğmuş olan ve eğitimini ABD'de sürdüren Deniz'in NASA stajyeri olarak çıktığı yol bambaşka bir yere yöneldi. Peki Deniz Burnham kimdir? Deniz Burnham anne, babası ve nişanlısı kimdir soruları merak edildi.

Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

Annem ilhamım oldu: Pazartesi günü, Houston'da bulunan Nasa Johnson Uzay Merkezi'ndeki Ellington Field'de adayların tanıtıldığı etkinlikte açıklama yapan Burnham, annesinden ilham aldığını belirterek, 'Küçük bir kızken, annemin üniversiteden mezun olmasını izledim. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne atanmasını izledim. Bana büyük hayaller kurmayı ve bu yolda ilerlediğim zaman her şeyi başarabileceğimi öğretti. NASA astronotu olma hayalimden vazgeçmemem için bana ilham veren şey buydu' dedi.

Liderlik deneyimim var: Burnham'ın annesi Şahver Burnham ve babası Ed Burham'ın ABD Hava Kuvvetleri'nden albay rütbesiyle emekli olduğu biliniyor. Deniz Burnham, açık denizlerde yürütülen petrol sondaj operasyonlarında profesyonel liderlik deneyimi sayesinde ABD ordusunda teğmen rütbesiyle çalışmaya başladı. An itibariyle ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı'nda görev yapan Burnham'ın, ayrıca NASA'da staj deneyiminin de bulunduğu belirtildi. Burnham'ın hobi olarak ise havacılık ile ilgilendiği biliniyor. Burnham, NASA astronot adayı olarak ilk 2 yıllık eğitimine Ocak 2022'de başlayacak.

Deniz Burnham kimdir: ABD’nin Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde doğan Deniz Burnham, ABD'li asker bir ailenin çocuğudur. Uzun süredir Alaska’da yaşayan Deniz Burnham, helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabiliyor.

2007 yılında California’daki San Diego Üniversitesi’nde kimya mühendisliğini bitiren Deniz Burnham, 2017 yılında ise Güney Kalifornia Üniversitesi’nde makine mühendisliği yüksek lisansını yaptı.

Burnham, lisansüstü okulda geçirdiği süre boyunca NASA Ames Araştırma Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptı . Burnham şu anda nişanlısı Shaun Little ile Wasilla, Alaska'da yaşıyor