BIST 2.026
DOLAR 13,73
EURO 15,57
ALTIN 789,98
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5'i yerli 10 yeni film

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5'i yerli 10 yeni film

TÜRKİYE'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Abone ol

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix" yeniden beyaz perdeye yansıtılacak.

Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin birlikte yönettiği film, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Wachowski Kardeşler'in sinema tarihine adını yazdıran yapım, bir hacker olan Neo ile ona yaşadığı hayatın Matrix adında bir simülasyon olduğunu gösteren Trinity ve Morpheus'un düzene karşı verdikleri savaşı konu ediniyor.

 "Batı Yakasının Hikayesi"

Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" Türk izleyicisi ile buluşacak.

1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlanan film, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.

Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ve Rita Moreno'nun başrollerinde oynadığı yapımın senaryosunu Tony Kushner kaleme aldı.

 "Dayı: Bir Adamın Hikayesi"

Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor.

Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu ve Banu Fotocan'ın rol aldığı filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

 "Bayram Şekeri"

Öykü German, Ulaş İnan Torun, Arben Akış, Deniz Oral ve Aslı Bankoğlu'nun oynadığı "Bayram Şekeri" adlı filmin yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstlendi.

Dram türündeki yapım, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediniyor.

 "Hadi Be"

Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur'un oynadığı yerli komedi filmi "Hadi Be", arkadaşları yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.

"Petrov Grip Oldu"

Rus sinemacı Kirill Serebrennikov'un beyaz perdeye uyarladığı "Petrov Grip Oldu" adlı kara komedinin başrollerinde Yuri Kolokolnikov ve Yuliya Peresild oynadı.

Almanya, Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı filmde "Grip olan ve sürekli öksüren çizgi roman sanatçısı Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Gerçekle fantezi arasında gidip gelen ilginç olaylar, art arda yaşanmaya başlar."

Sovyetlerin son döneminden bugüne uzanan film, masal ile kabus arası bir Rusya portresi sunmayı amaçlıyor.

 "Satranç"

Philipp Stölzl tarafından yönetilen; Oliver Masucci, Rolf Lassgard, Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr ve Samuel Finzi gibi isimlerin rol aldığı Alman yapımı "Satranç", Stefan Zweig'ın aynı isimle yayımlanan eserinden sinemaya uyarlandı.

 "Evdekiler"

Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham ve Jake Curran'ın rol aldığı "Evdekiler", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.

 "Lain"

Onur Aldoğan'ın yönettiği; Yalın Cengiz, Funda Dönmez, Rıfat Kanpara, Doruk Emek ve Sinan Taşkan'ın oynadığı yerli korku filmi "Lain"; travmatik geçmişiyle yüzleşmek için doğup büyüdüğü köye eşi ile birlikte geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

"Azamet"

Cengiz Kaplan tarafından yönetilen haftanın bir diğer korku filmi "Azamet"; üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönen Kübra'nın, kardeşi Büşra'nın hayatına yeniden müdahil olmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den Omicron açıklaması! Hastalık hafif mi geçiyor?
DSÖ'den Omicron açıklaması! Hastalık hafif mi geçiyor?
AGİ 2022 ne kadar olur zamlı ocak ayı AGİ 2022 tablosu
AGİ 2022 ne kadar olur zamlı ocak ayı AGİ 2022 tablosu
Şehit polisin katil zanlısı kafe denetiminde yakalandı! O anlar kamerada
Şehit polisin katil zanlısı kafe denetiminde yakalandı! O anlar kamerada
İYİ Parti ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışıyor 2 isim özellikle istenmiyor
İYİ Parti ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışıyor 2 isim özellikle istenmiyor
Ermenistan yine durmadı! Bir Azerbaycan askeri şehit
Ermenistan yine durmadı! Bir Azerbaycan askeri şehit
Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Otomobil uyanıkları "İkinci el sıfır araç" satıyor! Ortak hareket ediyorlar
Otomobil uyanıkları "İkinci el sıfır araç" satıyor! Ortak hareket ediyorlar
Erzurum'da meraklı hurdacı evine götürdü patlama meydana geldi
Erzurum'da meraklı hurdacı evine götürdü patlama meydana geldi
Arif Arslan öldü mü neden öldü hastalığı nedir? Arif Arslan kimdir?
Arif Arslan öldü mü neden öldü hastalığı nedir? Arif Arslan kimdir?
ABD Senatosu Biden'ın aşı zorunluluğunu iptal etti
ABD Senatosu Biden'ın aşı zorunluluğunu iptal etti