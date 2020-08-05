BIST 1.087
DOLAR 6,96
EURO 8,25
ALTIN 452,89
HABER /  EKONOMİ
ADV Bu Üniversitede İş Var!

MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince görevden alındı.

Abone ol

MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında görevden almaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Hazina ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar parti kurdu! Şimdiden 6 milyon destekçisi hazır
Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı! Ölü sayısı 100'e yükseldi
Koronavirüsün yayılmasına karşı ekime kadar yeni yasaklar gelebilir
Altından yeni bir tarihi rekor daha! Gram altının fiyatı ne kadar oldu?
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüslü mücadelede yeni uygulama! İstanbul, Ankara, İzmir...
Almanya 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Üstün Asutay oğlu kimdir Mert Asutay kaç yaşında?
Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi
Üstün Asutay filmleri ve dizileri hangisi Üstün Asutay gençliği
Başakşehir tur için Kopenhag karşısında! İşte muhtemel 11'ler
Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor Diyanet Teşrik tekbiri nedir?
Yorumlar