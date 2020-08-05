MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince görevden alındı.Abone ol
MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında görevden almaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Hazina ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.