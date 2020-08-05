Lübnan'daki şiddetli patlama! ABD'den vatandaşlarına 'zehirli gaz' uyarısı
LÜBNAN'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı yaptı.Abone ol
Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, 'patlamada zehirli gazların açığa çıktığına' dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.
'Bölgeden uzak durun' uyarısı
Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.
Son durum
Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
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