BIST 1.087
DOLAR 6,97
EURO 8,27
ALTIN 453,95
HABER /  DÜNYA
ADV Bu Üniversitede İş Var!

Lübnan'daki şiddetli patlama! ABD'den vatandaşlarına 'zehirli gaz' uyarısı

LÜBNAN'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı yaptı.

Abone ol

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, 'patlamada zehirli gazların açığa çıktığına' dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

'Bölgeden uzak durun' uyarısı

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

Son durum

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar parti kurdu! Şimdiden 6 milyon destekçisi hazır
Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı! Ölü sayısı 100'e yükseldi
Koronavirüsün yayılmasına karşı ekime kadar yeni yasaklar gelebilir
Altından yeni bir tarihi rekor daha! Gram altının fiyatı ne kadar oldu?
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüslü mücadelede yeni uygulama! İstanbul, Ankara, İzmir...
Almanya 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Üstün Asutay oğlu kimdir Mert Asutay kaç yaşında?
Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi
Üstün Asutay filmleri ve dizileri hangisi Üstün Asutay gençliği
Başakşehir tur için Kopenhag karşısında! İşte muhtemel 11'ler
Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim
Yorumlar