Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı! Ölü sayısı 100'e yükseldi

LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama sonrası can kaybı 100'e yükseldi, hala çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bildirildi. 4 binden fazla yaralı var. Yaralılardan ikisi Türk...

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 binden fazla kişinin yaralandığı faciada, can kaybının 100'e yükseldiği, enkaz altında ise halen çok sayıda vatandaşın olduğu bildirildi. Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmişti.

Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Hiçbir önlem alınmadan 6 yıl depoda tutulmuş

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Ülke genelinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

Tüm banka şubeleri bugün kapalı

Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.

2 hafta OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Ordu Beyrut şehir merkezine indi

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Yaralıların masraflarını devlet karşılayacak

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.

Başbakan: Yetkililer bugün yaşananlar için bedel ödeyecek

Patlamanın ardından açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Yetkililer bugün yaşananlar için bedel ödeyecek. 2014'ten bu yana orada bulunan bu tehlikeli depoyla ilgili tüm gerçekleri açığa çıkaracağız. Bütün kardeş ülkeleri Lübnan'la birlikte olmaya ve yardım etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.