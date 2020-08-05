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Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu

İngiltere Championship play-off final maçında Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı.

İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine  giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı. 

Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti. Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

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