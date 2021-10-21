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Manisa'dan mide bulandıran haber! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Manisa'dan mide bulandıran haber! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, dün bir kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.D.'yi aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.

F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

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