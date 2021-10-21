Durul Gence kimdir kaç yaşında öldü hastalığı neydi?

Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden, pek çok ünlü isme eşlik eden efsane davulcu ve başarılı orkestra şefi Durul Gence, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Durul Gence'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Durul Gence kimdir, aslen nereli, neden öldü hastalığı neydi?

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Durul Gence, kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 81 yaşında yaşamını yitirdi. Durul Gence, üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeydi.

70'li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

Yazar ve televizyon sunucusu Yekta Kopan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok çok üzüldüm. Ne denir ki... 90'lar Ankara'sında, ABar'da Durul Gence'li gecelerde çeşit çeşit müzik eğitiminden geçerdik. Çok değerli bir müzisyene, iyi bir insana veda ettik" ifadelerini kullandı.

Durul Gence kimdir:

1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

50. sanat yılını kutladı

Bir yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence Mart 2005'te 50. sanat yılını kutladı

1971 yılında yılın sanatçısı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan aldı.

Caz eğitimine katkılarından dolayı Arif Mardin‘in önerisiyle “Boston Berklee School of Music”ten gönderilen bir burs ile ödüllendirildi. Bilgehan Erten (Klavye), Atilla Şentin (Üflemeli ve Vurmalı çalgılar) ve Murat Ulus (Bas)’tan oluşan DG-4 adlı grubu ile konserler verdi.