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KKTC Başbakanı Ersan Saner'le videosu çıkan kadın ifade verdi! Ersan Saner neden istifa etti?

KKTC Başbakanı Ersan Saner'le videosu çıkan kadın ifade verdi! Ersan Saner neden istifa etti?

KKTC gündemine bomba gibi düşen ve Başbakan Ersan Saner’e ait olduğu iddia edilen görüntülerde yer alan ve söz konusu görüntüleri izinsiz şekilde kaydedip, yaydığı öne sürülen P. G. isimli kadın gözaltına alındı. KKTC'de neler oluyor? Başbakan Saner'i istifaya götüren süreçte neler oldu?..

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Uygunsuz görüntülerin olduğu ileri sürülen video sonrasında KKTC Başbakanı Ersan Saner'in istifasını vereceği öne sürüldü. Kaset haberlerinden sonra bir açıklama yapan Saner, "Genel Başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi" ifadelerini kullandı.

Videoyu çeken kadın tespit edilip ifadeye çağrıldı

Kıbrıs Detay gazetesinin haberine göre söz konusu videoda olduğu öne sürülen kadın Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne gittiği ve ifade verdiği öğrenildi. Polisten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve ilerleyen saatlerde başka kişilerin ifadelerine de başvurulmasının muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaset olayı nasıl patladı?

Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde tutuklanan Halil Falyalı''nın cezaevinden çıkmak için bürokratlara ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden şantaj yaptığını ve elindeki şantaj kasetlerinde yer alan isimlerden birinin KKTC Başbakanı Ersan Saner olduğunu iddia etti. O kaset sosyal medyaya sızdırıldı. 

Ersan Saner kurultaydan çekildi!

KKTC Başbakanı Saner’in kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor.

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