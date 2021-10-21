Osmaniye emniyetinin acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
OSMANİYE'de görev yapan polis memuru Haydar Tatlı, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Abone ol
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Haydar Tatlı bir süre önce Covid-19’a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Tatlı, hastanede tedavi görüyordu. Haydar Tatlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.