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Osmaniye emniyetinin acı günü! Yaşam savaşını kaybetti

Osmaniye emniyetinin acı günü! Yaşam savaşını kaybetti

OSMANİYE'de görev yapan polis memuru Haydar Tatlı, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Haydar Tatlı bir süre önce Covid-19’a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Tatlı, hastanede tedavi görüyordu. Haydar Tatlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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