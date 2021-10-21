Rusya NATO gerilimi büyüyor! Tehdit içeren açıklama

Rusya ile NATO arasında, gerilim tırmanıyor. Ukrayna'nın NATO"ya dahil edileceği yönündeki sinyallere Rusya'dan NATO'ya tehdit içeren açıklama geldi.

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Moskova yönetiminin, NATO'daki misyonunu askıya aldığını açıklaması sonrası konuşan NATO Genele Sekreteri Jens Stoltenberg, bu kararı esefle kınadığını belirterek, "İlişkiler, Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyede. Rusya'nın füze gücü güvenliğimiz için bir tehdit. Caydırıcılığımızı artıracağız" demişti.

Gerilimin artması sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, NATO ile kriz konusu olan "Ukrayna" meselesini tekrar gündeme getirdi.

Açıklama, ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in Ukrayna ziyareti sonrası geldi.

Bakan Rudenko, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi için atılacak her adımın sonucu olacağını söyledi.