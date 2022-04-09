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Malatya'da 5,2 korkutan deprem AFAD ve Kandilli'den açıklama

Malatya'da 5,2 korkutan deprem AFAD ve Kandilli'den açıklama

MALATYA'da merkez üssü Pötürge ilçesinde AFAD 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli de depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya Valisi Aydın Baruş şehirde şu an için olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu.

AFAD açıklamasında "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi

Bakan Kurum: Ekipler sevkedildi
Bakan Murat Kurum depremle ilgili ilk açıklamasında "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

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