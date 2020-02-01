DÜNYA

Mahmut Abbas'tan kritik açıklama! Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

ABD'nin dünya kamuoyuna sunduğu sözde barış planının yankıları sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas son yaptığı açıklamada "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin'in talebi doğrultusunda ABD'nin YüzYılın Anlaşması planını görüşmek üzere, bugün dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Tarihe Kudüs'ü satan birisi olarak geçmeyeceğim'' 

Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" ifadelerini kullandı. 

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