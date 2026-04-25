BIST 14.409
DOLAR 45,01
EURO 52,81
ALTIN 6.815,04
HABER /  DÜNYA

Macron Atina'da Türkiye'yi işaret etti! Rusya'dan Yunanistan'a 'nükleer' tehdit

Macron Atina'da Türkiye'yi işaret etti! Rusya'dan Yunanistan'a 'nükleer' tehdit

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunan lider Miçotakis'le görüşüp Türkiye'ye karşı destek sözü verdi. Atina’nın, Türkiye’ye karşı ek güvence arayışıyla Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girme planı Rusya tehdidine takıldı.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa–Yunanistan arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasını güncellemek için Atina'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Macron, egemenliğinin riske girmesi halinde Yunanistan'ın yanında olacakları sözünü verdi. Macron, Fransa’nın Türkiye’ye karşı her zaman Yunanistan’ın yanında olacağını açıkladı.

Rusya'dan tehdit

Ancak ziyaret öncesinde Rusya’dan gelen, “Fransız nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan tüm Avrupa ülkeleri açık hedefimizdir” tehdidi Atina’da endişe yarattı.

"Macron ile ittifakın bedeli bu"

Yunan basınında, “Macron ile ittifakın bedeli bu”, “Kaosa giden yol”, “Yunanistan artık Rus füzelerinin etki alanında”, “Rusya’dan Macron’un planlarına yanıt”, “Rusya Avrupa’yı savaşla tehdit ediyor” başlıkları atıldı.

Zira iki ülke arasında 5 yıllığına güncellenecek anlaşmaya, Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına gireceğine dair bir ek madde eklenmesi gündemde.

Yunan basını, Atina’nın Ankara ile yeni bir gerilimin uzak olmadığını gördüğünü; Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimalini de hesaba katarak ek güvence sağlamak istediğini yazdı.

Macron: Burada olacağız

Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile katıldığı söyleşide Avrupa Birliği’ni “öngörülebilir ve güvenilir” olarak tanımladı. Avrupa’nın kendi savunması konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Macron, Yunanistan’ın egemenliğinin riske girmesi halinde Fransa’nın destek vereceğini ifade etti. Macron, “Egemenliğinize meydan okunursa ne yapmanız gerekiyorsa yapın, biz burada olacağız” dedi.

Miçotakis: Anlaşma yenilenecek

Miçotakis ise 2021 yılında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yenileneceğini belirterek, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

