Kapora dolandırıcılığı yapan çift yakalandı! Adresten çıkanlara bakın

İstanbul'da uygulama üzerinden ilana koyduğu ev için 60 bin lira kapora aldığı müşteriyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan çiftten biri tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda müşteki A.A'nın (34) alım-satım uygulaması üzerinden kiralık ev ilanı için 60 bin lira kapora verip dolandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Polis ekipleri, parayı alan erkek şüpheli U.Z. (28) ile S.N.Z'nin (34) evli olduklarını belirledi. Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 932 bin 800 lira, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 4 cep telefonu ve 14 SIM kart ele geçirildi.Kartlardan birinin takıldığı cep telefonuyla müştekinin arandığı belirlendi. Emniyette ifadesi alınan U.Z'nin, SIM kartları yolda bulduktan sonra eve getirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli U.Z. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi ise "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı 100 binden fazla firmayı denetledi! 784,6 milyon lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı 100 binden fazla firmayı denetledi! 784,6 milyon lira ceza kesildi
Medipol’den basit çözüm! Lazer göz cerrahisinde kişiye özel planlama ile kalıcı çözüm
Medipol’den basit çözüm! Lazer göz cerrahisinde kişiye özel planlama ile kalıcı çözüm
Kurbanlık satışları ne zaman başlayacak?
Kurbanlık satışları ne zaman başlayacak?
Emre Belözoğlu isyan etti: Fazlasıyla yorgunum
Emre Belözoğlu isyan etti: Fazlasıyla yorgunum
Fenomenlerin test sonucu belli oldu!
Fenomenlerin test sonucu belli oldu!
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işçi alımına yaş sınırı getirildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işçi alımına yaş sınırı getirildi
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Mehmet Akif Ersoy 'çağrısı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Mehmet Akif Ersoy 'çağrısı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Sinirlenin ve sinirinizden ölün”
İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Sinirlenin ve sinirinizden ölün”
Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiği iddiasına İran'dan yalanlama
Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiği iddiasına İran'dan yalanlama
İstanbul'da büyük silah operasyonu: Gömülü halde silah parçaları ele geçirildi
İstanbul'da büyük silah operasyonu: Gömülü halde silah parçaları ele geçirildi
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu