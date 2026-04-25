AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Mehmet Akif Ersoy 'çağrısı

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Mehmet Akif Ersoy 'çağrısı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, adaletin eşit uygulanması gerektiğini belirterek gazeteci Mehmet Akif Ersoy için de tahliye çağrısı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar çıktı.

Mahkeme, Cebeci'nin "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar'dan kararın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’u hatırlatan Tayyar, “adalet eşit uygulanmalı” diyerek Ersoy için tahliye çağrısı yaptı.

Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Spiker Ela Rümeysa Cebeci, adli kontrolle tahliye edilmiş.

Can holding, İstanbul altın rafinerisi, Rezan Epözdemir tahliyelerini düşününce, kapısı çalınamayanları hatırlayınca, içeride fazla bile kaldı.

Mehmet Akif Ersoy da tahliye edilmeli.

İçeride tutulmasını sağlayan ilave sebep ne?

Ceyhan belediye başkanının tahliye edildiği yerde benzer suçtan içeride bulunan Seyhan belediye başkanı da tutuksuz yargılanmalı.

Fark ne?

Adalet herkese eşit uygulanmalı, rutin dışına çıkanlar varsa gereği yapılmalıdır.

Kamu vicdanının zarar görmesi istenmiyorsa…"

İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Sinirlenin ve sinirinizden ölün”
Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiği iddiasına İran'dan yalanlama
İstanbul'da büyük silah operasyonu: Gömülü halde silah parçaları ele geçirildi
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Firari hükümlü saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü
Kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 kritik isme gözaltı!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkası! ibre Yavaş'a mı kaydı?