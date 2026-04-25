İstanbul'da büyük silah operasyonu: Gömülü halde silah parçaları ele geçirildi

İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, boş bir arsada toprak altındaki su kuyusuna gizlenmiş, ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak 3 bin 92 silah parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Pendik’te kırsal bir alanda binlerce silah üretiminde kullanılabilecek parçaların gizlendiği yönünde istihbarat alan ekipler, tespit edilen araziyi takibe aldı.

DRON İLE TAKİP EDİLDİ

Havadan dron ile bölgeyi didik didik inceleyen emniyet ekipleri, arazide toprak altına inip çıkanlar olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda toprak altında dron destekli arazi taramalarında yeraltı su deposu tespit edildi.

Drone ile su kuyusunda yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dün söz konusu bölgeye düzenlenen baskında, boş su deposunda çuvallara gizlenmiş 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda çeşitli silah parçası ele geçirildi. Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan operasyon ile Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen silah yapımında kullanılacak en yüksek miktarda silah parçası olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yakalanan 4 silah kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Firari hükümlü saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
Firari hükümlü saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü
Kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kaldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 kritik isme gözaltı!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 kritik isme gözaltı!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkası! ibre Yavaş'a mı kaydı?
Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkası! ibre Yavaş'a mı kaydı?
Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu
Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu
Cevdet Yılmaz: Yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz
Bakan Çiftçi: Bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz
Bakan Çiftçi: Bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz