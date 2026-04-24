Altında rotayı aşağı çevirdiler: Yatırımcıyı üzen tahmin
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, değişen makroekonomik koşulların etkisiyle altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılına ilişkin tahminini yaklaşık yüzde 10 oranında düşürdü.
Morgan Stanley’nin raporunda ons altın için 2026’nın ikinci yarısına ilişkin fiyat hedefi 5.700 dolardan 5.200 dolara revize edildi.
Son haftalarda yaşanan sert düşüşler bu revizyonla dikkat çekerken,
yaklaşık altı haftalık süreçte altında ciddi değer kaygıları gözlendi.
Morgan Stanley analistleri, son dönemdeki düşüşü geçici bir düzeltme olarak değil, yapısal bir değişimin işareti olarak değerlendiriyor.
