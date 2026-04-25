İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Sinirlenin ve sinirinizden ölün”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler” ifadesine atıfla, “Düşmanın siniri birliğimizle ilgilidir. Sinirlenin ve sinirinizden ölün.” dedi.

Kalibaf, X sosyal medya platformundan, Trump’a yönelik açıklamada bulundu.​​​​​​​

Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler.” açıklamasına ilişkin Kalibaf, “Düşmanın siniri ve suçlu bakanın saçmalıkları, liderliğimizin etrafındaki birliğimizden ve onların planlarının bozulmasından kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün.” İfadesini kullandı.