Fenomenlerin test sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, gözaltına alınan ve aralarında Elif Karaarslan ile Samet Liçina’nın da bulunduğu pek çok ismin kan ve saç örneği sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu, şüphelilerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığını raporladı.

İstanbul’un popüler eğlence mekanları ve sosyal medya dünyasını sarsan narko-operasyonda yargılama sürecini doğrudan etkileyecek laboratuvar sonuçları açıklandı. Sabah gazetesinin ulaştığı bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığı bilimsel verilerle tescillendi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında kan ve saç örneği veren şüphelilerin analiz sonuçları, iddiaların merkezindeki isimlerin uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ortaya koydu. Rapora göre;

Eski hakem Elif Karaarslan,

Sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Büşranur Çakır, İrem Şişman ve Mustafa Eyüp Çelik,

"Terapy" isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel’in test sonuçları pozitif çıktı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ: 17 GÖZALTI, 8 TUTUKLAMA

Ocak ayı sonunda başlatılan ve İstanbul’un en bilinen mekan işletmecilerini de kapsayan operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte; Ali Yaşar Koz, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Elif Karaarslan ve Lena Ahsen Alkan "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "ticaretine aracılık etmek" gibi ağır suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EĞLENCE SEKTÖRÜNDE DEPREM ETKİSİ

Operasyon sadece şahıslarla sınırlı kalmayıp, İstanbul’un cemiyet hayatının uğrak noktası olan Lucca, Boop, Kütüphane ve Fiko Ocakbaşı gibi mekanların sahipleri ile işletmecilerini de adli takibe dahil etmişti. Adli Tıp’tan gelen pozitif sonuçların, tutuklu yargılanan isimlerin hukuki durumunu ağırlaştırması ve soruşturmanın "uyuşturucu madde ticareti" ayağında yeni delil zincirleri oluşturması bekleniyor.