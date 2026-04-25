Medipol’den basit çözüm! Lazer göz cerrahisinde kişiye özel planlama ile kalıcı çözüm

Gözlük ve kontakt lens bağımlılığından kurtularak dünyaya net bir pencereden bakmak, gelişen lazer teknolojileri sayesinde artık çok daha kolay ve konforlu. Medipol Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım; miyop, astigmat ve hipermetrop tedavisinde uygulanan modern lazer cerrahileriyle hastaların sosyal hayata hızla dönebildiğini belirterek, başarılı sonuçlar için kişiye özel detaylı analizin şart olduğunu vurguladı.

Gözlük takmadan ya da lens kullanmadan net görebilmek, görme kusuru yaşayan milyonlarca kişinin en büyük hayali. Teknolojinin tıp dünyasına sunduğu en büyük armağanlardan biri olan lazer göz cerrahisi, bu hayali gerçeğe dönüştürerek hastalara yepyeni ve konforlu bir yaşam sunuyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve başarı oranları hızla artan lazer uygulamaları hakkında konuşan Medipol Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, uygun hastalarda miyopi, astigmatizma ve hipermetropi gibi kırma kusurlarının kalıcı olarak tedavi edilebildiğini söyledi.

“HER HASTA İÇİN ÖNCE AYRINTILI DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ”

Prof. Dr. Yıldırım, gözlükten ve kontakt lensten bağımsız yaşamak isteyen hastalarda öncelikle detaylı muayene ve tetkik yapıldığını belirterek, “Hastanın göz yapısı uygunsa ve beklentileri gerçekçiyse lazer tedavisi planlanabiliyor. Numaranın doğru tespit edilmesi ve gözün tüm bölümlerinin ayrıntılı incelenmesi büyük önem taşıyor. Yalnızca göz yapısının değil, kişinin yaşam koşulları ve günlük hayata dönüş beklentisi de işlem seçimini etkiliyor” dedi.

3 FARKLI LAZER YÖNTEMİ UYGULANABİLİYOR

Lazer cerrahilerinin genel olarak üç ana başlık altında değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Göz yüzeyine uygulanan PRK ve No Touch lazer, korneadan ince bir tabaka kaldırılarak yapılan Lasik cerrahileri ile son yıllarda daha popüler hale gelen Smile ve Smile Pro yöntemleri hastalarımıza uygulanabiliyor. Bu yöntemler hastanın numarasına, kornea yapısına ve beklentilerine göre seçiliyor. Her hasta için kişiselleştirilmiş planlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT KISA, İYİLEŞME HIZLI

Prof. Dr. Yıldırım, ayrıntılı değerlendirme sonrası cerrahi sürenin oldukça kısa olduğunu dile getirerek, “Görsel rehabilitasyon hızlı gelişiyor. İşlem tipine göre hastaların sosyal ve iş hayatına dönüş süreleri günümüzde oldukça kısalmış durumda. Ameliyat sonrası verilen tedaviler düzenli uygulanmalı. Özellikle ilk günlerde gözün ovuşturulmaması, yıkanmaması ve güneş ışığından korunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“UYGUN HASTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ”

Günümüzde gelişmiş teknoloji ve artan cerrahi tecrübeyle lazer tedavilerinin güvenle uygulanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, “Uygun hastalarda gerçekleştirdiğimiz lazer cerrahileriyle hastalarımızı gözlük ve lens bağımlılığından kurtarabiliyor, daha konforlu bir yaşam sunabiliyoruz” dedi.