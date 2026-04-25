Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işçi alımına yaş sınırı getirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ana statüsünde yapılan değişiklikle, madencilik faaliyetlerinde işçi statüsünde istihdam edilecek personel için yaş sınırı getirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TTK ve bağlı ortaklıklarında yer altı ve yer üstü madencilik faaliyetlerinde işe alınacak işçiler için ilan tarihi itibarıyla 32 yaşını aşmamış olma şartı aranacak.

Kararda, görevlerin niteliği ve risk düzeyi dikkate alınarak, sağlığa ilişkin şartlar ile diğer kriterlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenebileceği de ifade edildi.

Karar hükümlerinin uygulanmasından TTK Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Mehmet Akif Ersoy 'çağrısı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Mehmet Akif Ersoy 'çağrısı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Sinirlenin ve sinirinizden ölün”
İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Sinirlenin ve sinirinizden ölün”
Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiği iddiasına İran'dan yalanlama
Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiği iddiasına İran'dan yalanlama
İstanbul'da büyük silah operasyonu: Gömülü halde silah parçaları ele geçirildi
İstanbul'da büyük silah operasyonu: Gömülü halde silah parçaları ele geçirildi
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
Firari hükümlü saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
Firari hükümlü saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü
Kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kaldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yollarda kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 kritik isme gözaltı!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 kritik isme gözaltı!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı