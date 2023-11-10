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Lüks AVM'de ceset bulundu! 2 gün sonra farkedildi!

Lüks AVM'de ceset bulundu! 2 gün sonra farkedildi!

İstanbul'daki Sapphire AVM’de 2 gün önce intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi cesedi bulundu. Olay 2 gün sonra fark edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cam tavanı kırılan bölümden güçlükle çıkarıldı.

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Olay, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’ndeki Sapphire AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki kişi, 2 gün önce gökdelenin 55’inci katındaki seyir terasından havalandırma boşluğuna düştü. Zemine çakılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın düşmesinin etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldığı tespit edildi.

Olay, üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Öte yandan adının Yusuf olduğu öğrenilen şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde esnaflık yapan Mustafa Hartavi, “Sabah dükkanımızı açtığımızda çok sayıda itfaiye ekibinin burada olduğunu gördük. Çevreden duyduğuma göre 2 gün önce burada bir genç intihar etmiş. Daha yeni fark edilmiş. İtfaiye ekipleri de onu kurtarmaya çalışıyorlardı. AVM’nin seyir katından atlamış. Burası Sapphire AVM olarak geçiyor. Kişi 55’inci kattan aşağı düşmüş. Kişi düştüğü anda oradaki camı kırıp içeriye doğru girmiş. 1 saattir ekipler o düşen kişiyi kurtarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

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